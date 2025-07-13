Сын автора известного российского сериала 2000-х объявлен в розыск за экстремизм

К сожалению, в России остаются люди, которые оказались подвержены влиянию радикальных идеологий. Ранее в эксклюзивном материале «МК» сообщались подробности уголовного дела в отношении жителя Кировской области, который собирался устроить теракт в День Победы по заданию группировки РДК*.