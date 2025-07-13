Сын автора известного российского сериала 2000-х объявлен в розыск за экстремизм

Василий Кирющенко* (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) объявлен на территории России в национальный розыск. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на отечественные правоохранительные структуры.
Отмечается, что он является одним из главарей экстремистской группировки РДК** («Русский добровольческий корпус», запрещенная в РФ террористическая организация), которая ведет боевые действия против Российской Армии в зоне специальной военной операции на стороне радикалов киевского режима.
Как указали на РИА Новости, разыскиваемый является сыном российского режиссера Алексея Кирющенко — одного из авторов популярного в 2000-х сериала «Моя прекрасная няня».
К сожалению, в России остаются люди, которые оказались подвержены влиянию радикальных идеологий. Ранее в эксклюзивном материале «МК» сообщались подробности уголовного дела в отношении жителя Кировской области, который собирался устроить теракт в День Победы по заданию группировки РДК*.