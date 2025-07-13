Семеро утонувших в одном бассейне? Что на самом деле произошло в Ташкенте

Врач в репортаже ответил на важный вопрос: опасны ли домашние бассейны, даже если их глубина всего 20, 30 или 40 сантиметров? Ответ, увы, однозначный — да, особенно для малышей до 2−5 лет. В этом возрасте дети ещё плохо координируют движения, и если падают в воду — даже в совсем мелкую — они могут не суметь подняться. В состоянии паники ребёнок может сделать вдох под водой, и этого достаточно, чтобы вода попала в лёгкие. А дальше — счёт идёт на секунды.