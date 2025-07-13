Семеро утонувших в одном бассейне? Что на самом деле произошло в Ташкенте

Сообщение появилось в анонимных телеграм-каналах и ряде СМИ, быстро став вирусным. Однако уже с первых минут пользователи начали сомневаться — версия о том, что семь детей могли погибнуть одновременно в одном и том же бассейне, звучала неправдоподобно. Особенно если учесть, что даже в самой трагичной ситуации такое возможно лишь при чрезвычайных обстоятельствах — например, если все дети совсем маленькие и остались без присмотра.
Позже выяснилось: дело вовсе не в одном бассейне, и не в один день. Авторы каналов просто неверно интерпретировали сюжет телеканала «Миллий». В нём журналисты рассказали о семи детях, которые тонули в домашних бассейнах в разные дни, и были госпитализированы в Республиканский научный центр скорой медицинской помощи в течение недели.
В репортаже по ТВ сообщили, что из этих семерых двоих доставили уже мёртвыми, остальные пятеро поступили в тяжёлом состоянии — все в коме. Трое из них спустя несколько суток пришли в сознание. Двое до сих пор находятся в крайне тяжёлом состоянии и продолжают борьбу за жизнь.
Один случай особенно поразил врачей: сердце ребёнка снова заработало только через 40 минут после начала реанимации. Шансы на жизнь при такой длительной гипоксии минимальны, а выживание, как правило, сопровождается тяжёлыми последствиями. Даже если ребёнка удастся спасти, он, скорее всего, останется инвалидом.
Врач в репортаже ответил на важный вопрос: опасны ли домашние бассейны, даже если их глубина всего 20, 30 или 40 сантиметров? Ответ, увы, однозначный — да, особенно для малышей до 2−5 лет. В этом возрасте дети ещё плохо координируют движения, и если падают в воду — даже в совсем мелкую — они могут не суметь подняться. В состоянии паники ребёнок может сделать вдох под водой, и этого достаточно, чтобы вода попала в лёгкие. А дальше — счёт идёт на секунды.
Ситуацию также прокомментировала Генеральная прокуратура, у которой были несколько другие данные. Там подтвердили: с 12 мая по 10 июля в разные дни были госпитализированы семеро детей с признаками утопления. Четверо были вылечены и отпущены домой. Один ребёнок умер — он утонул в домашнем бассейне, оставшись без присмотра. В момент доставки в больницу у него была зафиксирована биологическая смерть. Ещё двое малышей продолжают лечение, один из них — в крайне тяжёлом состоянии.
По факту гибели ребёнка прокуратура Чиланзарского района начала доследственную проверку.
То есть, если обобщить всё, получается, что семеро детей тонули в разных бассейнах, а не в одном, и происходили эти случаи в течение двух месяцев. Один ребёнок погиб, четверо выздоровели и сейчас находятся дома, а двое остаются в больнице — один из них в тяжёлом состоянии.