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Сын режиссера «Моей прекрасной няни», воюющий в РДК*, объявлен в розыск в РФ

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Василий Кирющенко**, также являющийся сыном режиссера сериала «Моя прекрасная няня», объявлен в розыск в России. Об этом стало известно в воскресенье, 13 июля.

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Василий Кирющенко**, также являющийся сыном режиссера сериала «Моя прекрасная няня», объявлен в розыск в России. Об этом стало известно в воскресенье, 13 июля.

Против Кирющенко** возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации. Кирющенко был внесен в список террористов и экстремистов России в июне текущего года, передает РИА Новости.

Ранее Останкинский районный суд Москвы заключил под стражу студентку одного из столичных вузов, обвиняемую в вербовке молодых людей для участия в РДК*.

Задержать подозреваемую удалось в квартире в проезде Шокальского 4 марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит до 20 лет колонии.

*Запрещенная террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.