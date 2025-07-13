Сын режиссера «Моей прекрасной няни», воюющий в РДК*, объявлен в розыск в РФ

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Василий Кирющенко**, также являющийся сыном режиссера сериала «Моя прекрасная няня», объявлен в розыск в России. Об этом стало известно в воскресенье, 13 июля.
Против Кирющенко** возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации. Кирющенко был внесен в список террористов и экстремистов России в июне текущего года, передает РИА Новости.
Ранее Останкинский районный суд Москвы заключил под стражу студентку одного из столичных вузов, обвиняемую в вербовке молодых людей для участия в РДК*.
Задержать подозреваемую удалось в квартире в проезде Шокальского 4 марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь подозреваемой грозит до 20 лет колонии.
*Запрещенная террористическая организация.
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.