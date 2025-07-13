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На Украине объявили в розыск Кириенко и Хинштейна

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это следует из базы данных украинского ведомства.

Хинштейн внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко и временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна. Это следует из базы данных украинского ведомства.

Кириенко разыскивается на Украине с октября 2024 года по обвинениям в «оправдании действий России», «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также за регулярные поездки в Крым, Донецк и Луганск. Хинштейн был объявлен в розыск с апреля 2025 года по аналогичной статье. Оба политика также включены в базу сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистской).

В последние годы СБУ регулярно объявляет в розыск российских чиновников и общественных деятелей. Ранее в украинские базы были внесены министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр транспорта Андрей Никитин, которых также обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

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