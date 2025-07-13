На Украине объявили в розыск Кириенко и Хинштейна

Кириенко разыскивается на Украине с октября 2024 года по обвинениям в «оправдании действий России», «посягательстве на территориальную целостность Украины», а также за регулярные поездки в Крым, Донецк и Луганск. Хинштейн был объявлен в розыск с апреля 2025 года по аналогичной статье. Оба политика также включены в базу сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистской).