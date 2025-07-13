Служба безопасности Украины объявила в розыск Кириенко и Хинштейна

Ранее шеф-повар Константин Ивлев оказался в базе украинского «Миротворца». Его личные данные были добавлены в базу сайта ещё в 2021 году. Причиной стало посещение им территории Крыма. «Миротворец» функционирует с 2014 года. Его создатели публикуют персональные данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.