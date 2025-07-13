Ущерб от тайфуна «Данас» на Тайване оценивается более чем в $85 млн

По данным сельскохозяйственного ведомтсва Тайваня, ущерб аграрному сектору от тайфуна «Данас», обрушившегося на остров в начале недели, составил 2,5 млрд тайваньских долларов (около $85,5 млн).
Согласно предоставленным данным, оценка последствий тайфуна выявила ущерб урожаю на сумму 1,76 млрд тайваньских долларов (около $60 млн), тогда как потери частных фермерских хозяйств превысили 400 млн TWD (около $13,6 млн).
Уточняется, что стихия затронула 18,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, при этом наибольшие потери зафиксированы среди банановых рощ, цитрусовых насаждений и бамбуковых плантаций.
Напомним, что тайфун «Данас» обрушился на юго-западные районы Тайваня в ночь на 7 июля, сопровождаясь проливными дождями и ураганным ветром до 40 м/с. Стихия унесла жизни двух человек, 334 получили травмы, а свыше 388 тысяч домов остались без электроснабжения.
Накануне «КП — Дальний Восток» сообщал, что приближение тайфуна MUN не затронет Приморский край России.