Ущерб от тайфуна «Данас» на Тайване оценивается более чем в $85 млн

Напомним, что тайфун «Данас» обрушился на юго-западные районы Тайваня в ночь на 7 июля, сопровождаясь проливными дождями и ураганным ветром до 40 м/с. Стихия унесла жизни двух человек, 334 получили травмы, а свыше 388 тысяч домов остались без электроснабжения.