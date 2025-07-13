Директор ФБР опроверг слухи о своей отставке

Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, в 2002—2005 годах он приглашал в свой манхэттенский дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В числе его знакомых были как действующие, так и бывшие высокопоставленные лица из разных стран, а также предприниматели и представители шоу-бизнеса. Уголовное дело против Эпштейна прекратили после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года, передает MK.RU.