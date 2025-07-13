Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня

ЯКУТСК, 13 июл — РИА Новости. Туристка получила травму в горах Оймяконского района Якутии, из-за плохой погоды эвакуацию пришлось ожидать четыре дня, медикам передали всех участников турпохода, сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
По данным Службы спасения, информация о травме 53-летней туристки при спуске с горы Чен поступила 8 июля. Женщина, возможно, получила перелом ноги, самостоятельно передвигаться не могла. С момента получения сигнала в готовность были приведены силы Верхоянского, Среднеколымского поисково-спасательных отрядов аэромобильного отряда в городе Якутске. В Оймяконском районе о случившемся предупредили главного врача ЦРБ Оймяконского района, также заявку на эвакуацию направили в Центр медицины катастроф РС (Я).
«Однако, 9, 10, 11 июля не было погодных условий для вылета. Одиннадцатого июля из поселка Усть-Нера на вездеходе “Сокол” выехали на место происшествия два человека во главе с начальником ЕДДС Оймяконского района. Двенадцатого июля, в 7 часов утра (1.00 мск) они вернулись обратно — не смогли переехать реку Ольчан», — говорится в сообщении.
Спасатели Службы спасения и оперативная группа медицины катастроф с 9 июля находились в круглосуточной готовности для вылета на эвакуацию. Но условий для вылета не было ни в Якутске, ни в Оймяконском улусе, ни в Верхоянском районе.
«Двенадцатого июля в 20.15 минут (14.15 мск) из поселка Усть-Нера на место происшествия администрация Оймяконского района договорилась о вылете вертолета ООО “Восток”. Появилось временное окошко в погодных условиях и вертолет сразу же вылетел за пострадавшей. В 21.46 (15.46 мск) вертолет эвакуировал всех участников турпохода, их передали медикам “Скорой помощи”, — отметили в пресс-службе.
Местность Оймякон считается полюсом холода, 80 лет назад здесь была зарегистрирована рекордная температура — минус 71,2 градуса.