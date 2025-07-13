Получившая травму в Якутии туристка ждала эвакуацию четыре дня

По данным Службы спасения, информация о травме 53-летней туристки при спуске с горы Чен поступила 8 июля. Женщина, возможно, получила перелом ноги, самостоятельно передвигаться не могла. С момента получения сигнала в готовность были приведены силы Верхоянского, Среднеколымского поисково-спасательных отрядов аэромобильного отряда в городе Якутске. В Оймяконском районе о случившемся предупредили главного врача ЦРБ Оймяконского района, также заявку на эвакуацию направили в Центр медицины катастроф РС (Я).