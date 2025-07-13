Один человек погиб, пятерых удалось спасти: что известно о ЧП на Волге под Самарой

Похожие случаи произошли и в других регионах. В Красноярском крае за два дня утонули пять человек. С начала года там погиб 31 человек. В Зеленогорске 11 июля утонул 47-летний мужчина в Серафимовом пруду. В Казачинском районе на реке Кемь погиб 20-летний житель села Вороковка. В деревне Песчанка утонул 30-летний мужчина, а в Боготольском районе на реке Чулым — житель Александровки. Эти случаи показывают, как опасно недооценивать водоемы.