Один человек погиб, пятерых удалось спасти: что известно о ЧП на Волге под Самарой

В акватории Волги под Самарой затонул винтовой буксир. Об этом сообщили в МЧС Самарской области. Сначала в ведомстве посчитали, что перевернулось самодельное судно, но позже уточнили данные. На борту было шесть человек. Пятерых спасли, их доставили на берег. Личности и состояние спасенных пока не сообщают. К сожалению, 34-летняя женщина погибла. Спасатели Самарской области продолжали поиски на месте трагедии.
Инцидент случился из-за плохой погоды. Синоптики предупреждали о грозах, ливнях и сильном ветре 12 июля. В Куйбышевской транспортной прокуратуре заявили, что ураганный ветер стал причиной аварии. Прокуратура проверяет, соблюдались ли на судне правила безопасности. Если найдут нарушения, могут открыть уголовное дело.
Очевидцы засняли момент катастрофы. Видео, где буксир тонет, а люди борются за жизнь, разлетелось по соцсетям. Кадры вызвали волну сочувствия и обсуждений. Трагедия напомнила, как важно быть осторожным на воде.
Похожие случаи произошли и в других регионах. В Красноярском крае за два дня утонули пять человек. С начала года там погиб 31 человек. В Зеленогорске 11 июля утонул 47-летний мужчина в Серафимовом пруду. В Казачинском районе на реке Кемь погиб 20-летний житель села Вороковка. В деревне Песчанка утонул 30-летний мужчина, а в Боготольском районе на реке Чулым — житель Александровки. Эти случаи показывают, как опасно недооценивать водоемы.
В Татарстане на реке Вятка в Мамадышском районе случилась еще одна беда. Как рассказали местной прокуратуре, 15-летний подросток отправился купаться в необорудованном для плавания месте. В какой-то момент он начал тонуть. На помощь ему вызвался мужчина, но спасти подростка не сумел. В результате погиб не только ребенок, но и сам мужчина.
Ещё одна трагедия произошла в Саратовской области — в одном из сёл утонул 34-летний мужчина. По информации местных правоохранителей, погибший был в нетрезвом состоянии и решил помочь тонущей подруге, но ушел под воду. Женщину спас третий отдыхающий, но мужчину вытащить не удалось.