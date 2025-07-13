Пробка на Крымском мосту 13 июля: более 900 машин ожидают проезда

На подъездах к Крымскому мосту образовалась пробка. Так, на подъезде к мосту скопилось более 900 машин, которые ожидают возможности проезда. Об этом информирует Telegram-канал о ситуации на подходах к мосту.
Соответствующая информация появилась в канале в 06:00 по мск.
«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — следует из текста сообщения.
Согласно мониторингу Telegram-канала, первые признаки образования очереди — более 200 автомобилей со стороны Таманского полуострова — были зафиксированы уже в 4:00 по мск.
12 июля KP.RU писал о пробке на Крымском посту, собравшей около тысячи автомобилей. Уточнялось, что скопление машин зафиксировано перед пунктами досмотра с обеих сторон переправы.