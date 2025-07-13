На Крымском мосту скопилось более 900 машин

Около 902 машин стоят в пробке на Крымском мосту.
Более 900 автомобилей скопилось в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани утром 13 июля. Об этом сообщает оперативный telegram-канал, информирующий о ситуации на транспортном переходе.
«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении канала. При этом со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствует.
Подобный инцидент произошел утром 1 июля. Тогда в пробке со стороны Тамани стояли 925 машин. Время ожидания также составляло три часа. О причинах затора официально не сообщалось. Со стороны Керчи в очереди находились 40 машин.