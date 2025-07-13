Бывшего полковника МВД признали нарушителем порядка в колонии

В них приводится заключение ФКУ ИК-5 УФСИН России по республике Мордовия, где Захарченко характеризуется отрицательно — является нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Кроме того, на него неоднократно накладывались дисциплинарные взыскания, сообщается в материалах. В прошлом году защита Захарченко рассказывала, что его помещали в ШИЗО.