Жителям Белгородской области, которые вынуждены покинуть свои дома, окажут дополнительную помощь

Гладков предложил ввести новые меры соцподдержки для жителей Шебекинского округа.
Жителям микрорайона Титовка в городе Шебекино Белгородской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, частично компенсируют аренду жилья. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Конечно, нужно оказывать дополнительную помощь. С сегодняшнего дня вводим частичную компенсацию за аренду жилья», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. Он выразил уверенность, что все руководители силовых структур, которые входят в Оперштаб, непременно поддержат это решение.
Гладков также уточнил, что новые меры поддержки начнут действовать в микрорайоне Титовка. По его словам, администрация Шебекинского округа организует подомовой обход семей, чтобы выяснить их актуальные потребности и определить, какую помощь требуются дополнительно. Глава округа Андрей Гриднев лично будет координировать работу по оказанию поддержки пострадавшим жителям, заключил глава региона.
Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья и выплату компенсаций тем жителям региона, которые покинули Россию и проживают за ее пределами. Он отметил, что следует рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления таких объектов, поскольку эти граждане покинули страну, и предложил консервировать их жилье и автомобили до окончания специальной военной операции. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить ресурсы на поддержке граждан, оставшихся в Белгородской области и продолжающих жить в условиях боевых действий.