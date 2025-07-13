Жителям Белгородской области, которые вынуждены покинуть свои дома, окажут дополнительную помощь

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья и выплату компенсаций тем жителям региона, которые покинули Россию и проживают за ее пределами. Он отметил, что следует рассмотреть вопрос о целесообразности восстановления таких объектов, поскольку эти граждане покинули страну, и предложил консервировать их жилье и автомобили до окончания специальной военной операции. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить ресурсы на поддержке граждан, оставшихся в Белгородской области и продолжающих жить в условиях боевых действий.