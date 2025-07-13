На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 900 автомобилей

Ранее сообщалось, что движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, и скопления транспортных средств не наблюдалось ни с крымской, ни с кубанской стороны. Затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было зафиксировано.