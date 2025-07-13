На Крымском мосту образовалась очередь из более чем 900 автомобилей

Согласно информации, опубликованной в канале, время ожидания для проезда составляет около трёх часов. При этом со стороны Керчи перед пунктом досмотра очередей не наблюдается.
«В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение на подъездах к Крымскому мосту нормализовалось, и скопления транспортных средств не наблюдалось ни с крымской, ни с кубанской стороны. Затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста не было зафиксировано.