Гладков: Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников

В Белгородской области в результате атаки беспилотников укронацистов пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его информации, у женщины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки. Пострадавших доставили в больницу Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Гладков сообщил, правительство Белгородской области совместно с региональным управлением МЧС России ввело новый алгоритм оповещения населения об угрозе атак беспилотников. По его словам, при угрозе нападения БПЛА сирена будет включаться на одну минуту, после чего прозвучит голосовое оповещение: «Опасность атаки БПЛА». О снятии угрозы также объявят через громкоговорители. Губернатор настоятельно рекомендовал жителям не игнорировать сигналы оповещения.
Ранее украинский беспилотник атаковал «Белгород Арену» в областном центре. Один из БПЛА ударил по спорткомплексу «Белгород Арена», где проходили занятия. Он отметил, что в результате произошло возгорание кровли, которое ликвидировано пожарными. Восстановлением здания займется подрядная организация. Кроме этого в результате атаки другого беспилотника были повреждены фасад и остекление здания социального объекта в Белгороде.
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