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ПВО за ночь сбила 36 украинских дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, 26 дронов ликвидировали над Белгородской областью, четыре над Воронежской областью и по три — над Липецкой и Нижегородской областями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом — в результате удара пострадали два мирных жителя: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, ее супруг — баротравму и ушиб руки.

Также в городе Шебекино Белгородской области в результате прилета снаряда в частный дом погиб мирный житель. Его достали из-под завалов и госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.