ВСУ применяли в Курской области немецкие кумулятивные мины

Ранее в МЧС России сообщили, что украинские солдаты за минирования территорий в Курской области использовали различные предметы, включая игрушки, деньги, сладости и хозяйственный инвентарь. По данным ведомства, саперы также регулярно сталкиваются с разнообразием взрывоопасных устройств, среди которых — мины, сброшенные с дронов, и боевые части ракет.