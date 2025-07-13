ВСУ разбрасывали немецкие мины над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО.
Вооруженные силы Украины использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками. Об этом сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.
«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил Миронов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в МЧС России сообщили, что украинские солдаты за минирования территорий в Курской области использовали различные предметы, включая игрушки, деньги, сладости и хозяйственный инвентарь. По данным ведомства, саперы также регулярно сталкиваются с разнообразием взрывоопасных устройств, среди которых — мины, сброшенные с дронов, и боевые части ракет.