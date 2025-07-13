ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России

Наибольшее число беспилотников было сбито в Белгородской области.
Четыре российских региона в ночь на 13 июля были атакованы беспилотниками ВСУ. Всего средства ПВО перехватили и уничтожили 36 БПЛА противника, сообщает Минобороны России.
Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область — здесь было сбито 26 беспилотников ВСУ. Четыре БПЛА уничтожено в Воронежской области, по три — в Липецкой и Нижегородской областях, говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ,
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