В Красноярском крае жена участника СВО лишилась 4 млн рублей из-за мошенников

Инцидент произошел в мае 2025 года. Лжесотрудник Центробанка позвонил 37-летней женщине и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Он заявил, что преступники украли данные семьи минусинки, в том числе сведения о муже, находящемся в зоне СВО, и двух детях. Затем женщине позвонил подставной правоохранитель и начал пугать тем, что если она немедленно не переведет деньги на «безопасный счет», ее обвинят в финансировании недружественной страны и «заберут детей».
Пострадавшая выполнила указания мошенников. Она включила демонстрацию экрана, показала аферистам счета, а затем обналичила сбережения и оформила кредит на 153 тыс. рублей. Женщина думала, что защищает семью.
«О мошенниках я знала из СМИ, от знакомых, также приходил к нам домой участковый, который меня информировал. Однако о таком способе мошенничества я не слышала, поэтому поверила», — рассказала жительница Минусинска.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Всего за прошедшую неделю жители Красноярского края отдали интернет-аферистам 66 млн рублей.