В Красноярском крае жена участника СВО лишилась 4 млн рублей из-за мошенников

Инцидент произошел в мае 2025 года. Лжесотрудник Центробанка позвонил 37-летней женщине и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Он заявил, что преступники украли данные семьи минусинки, в том числе сведения о муже, находящемся в зоне СВО, и двух детях. Затем женщине позвонил подставной правоохранитель и начал пугать тем, что если она немедленно не переведет деньги на «безопасный счет», ее обвинят в финансировании недружественной страны и «заберут детей».