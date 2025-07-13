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Три новых фигуранта появились в деле о покушении на Симоньян и Собчак

Три новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак — они являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Соответствующие судебные документы обнародовали в воскресенье 13 июля.

Три новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак — они являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Соответствующие судебные документы обнародовали в воскресенье 13 июля.

— Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий, — цитирует документ ТАСС.

Российские спецслужбы отчитались о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В ФСБ также уточнили, что им удалось задержать организаторов неонацистской группировки в Москве и Рязани, которые собирали данные о местах жительства Собчак и Симоньян. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали на готовящиеся нападения журналистки, выясняла «Вечерняя Москва».

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