Три новых фигуранта появились в деле о покушении на Симоньян и Собчак

Три новых фигуранта появились в уголовном деле о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак — они являются несовершеннолетними и находятся под запретом определенных действий. Соответствующие судебные документы обнародовали в воскресенье 13 июля.
— Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий, — цитирует документ ТАСС.
Российские спецслужбы отчитались о предотвращении покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В ФСБ также уточнили, что им удалось задержать организаторов неонацистской группировки в Москве и Рязани, которые собирали данные о местах жительства Собчак и Симоньян. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали на готовящиеся нападения журналистки, выясняла «Вечерняя Москва».