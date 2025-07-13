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Трэш на дорогах: в Фергане мужчина намеренно сбил на машине знакомого — тот умер в больнице

Vaib.uz (Узбекистан. 13 июля). Что-то пугающее происходит на улицах Узбекистана. Люди всё чаще решают конфликты кулаками, ножами, а теперь — и с помощью автомобилей.

В соцсетях набирает обороты очередное шокирующее видео: водитель «Ласетти» на большой скорости сбивает человека, стоящего на обочине и чудом не задевает ещё двоих.

Как оказалось, это была не случайная авария, а осознанное и хладнокровное действие. В УВД Ферганской области подтвердили: инцидент произошёл 10 июля на улице «Узбекистон овози» в Фергане.

Местный житель поссорился со своим знакомым. В разгар конфликта он сел за руль своего автомобиля Lacetti и направил его прямо на оппонента. От полученных травм мужчина скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 104 Уголовного кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Наказание по данной статье предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Этот случай — тревожный симптом. Общество взвинчено до предела. И если раньше конфликты ограничивались словесной перепалкой, теперь люди готовы идти до конца, забывая, что на кону — не только чужая жизнь, но и их собственная свобода.