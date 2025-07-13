В Боготоле при пожаре в хозяйственной постройке погиб человек

В одном из населенных пунктов Красноярского края произошел пожар, в результате которого погиб человек.
Возгорание произошло в хозяйственной постройке, расположенной на территории частного домовладения.
Огонь быстро распространился, повредив не только хозпостройку, но и стены, потолок, кровлю жилого дома. Общая площадь пожара составила 76 квадратных метров. Тело погибшего было обнаружено в доме.
На месте происшествия работали 8 пожарных и 3 единицы спецтехники. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске в результате пожара погибла женщина. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе, сообщили в краевом управлении МЧС.