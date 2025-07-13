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В деле о покушении на Симоньян и Собчак появилось три новых фигуранта

Новые фигуранты в деле о покушении на Симоньян и Собчак являются несовершеннолетними.

Источник: Комсомольская правда

В уголовном деле о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксениию Собчак, появились еще три фигуранта. Они являются несовершеннолетними и сейчас находятся под запретом определенных действий.

«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий», — приводит ТАСС сообщение из судебных материалов.

Напомним, в 2023 году Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении попытки убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Организатором преступления следствие считает Михаила Барышникова.

У задержанных изъяли набитые патронами автоматы Калашникова, а также ножи, резиновые дубинки, наручники и кастеты. Была также обнаружена нацистская символика (флаги, шевроны и литература). Задержанные работали на спецслужбы Украины и сознались в планах подготовки к покушению. По словам злоумышленников, им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое совершенное убийство.

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