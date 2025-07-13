В деле о покушении на Симоньян и Собчак появилось три новых фигуранта

У задержанных изъяли набитые патронами автоматы Калашникова, а также ножи, резиновые дубинки, наручники и кастеты. Была также обнаружена нацистская символика (флаги, шевроны и литература). Задержанные работали на спецслужбы Украины и сознались в планах подготовки к покушению. По словам злоумышленников, им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое совершенное убийство.