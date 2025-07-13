Рядом с Токио и Курильскими островами может пройти тайфун «Нари»

Сейчас, по данным метеорологов, тайфун фиксируют приблизительно в 1 тысячи километров к югу от главного японского острова Хонсю, в ближайшие дни он будет двигаться на север, затем на северо-восток, завтра, 14 июля, пройдет к востоку от полуострова Босо, а на следующий день может направиться на северо-восток и затронуть Хоккайдо и российские Курильские острова.