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Рядом с Токио и Курильскими островами может пройти тайфун «Нари»

Сейчас тропический циклон наблюдается возле японских островов Огасавара.

Источник: Аргументы и факты

Тайфун «Нари», пятый в этом сезоне, наблюдается возле японских островов Огасавара и может пройти в непосредственной близости от Токио. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Сейчас, по данным метеорологов, тайфун фиксируют приблизительно в 1 тысячи километров к югу от главного японского острова Хонсю, в ближайшие дни он будет двигаться на север, затем на северо-восток, завтра, 14 июля, пройдет к востоку от полуострова Босо, а на следующий день может направиться на северо-восток и затронуть Хоккайдо и российские Курильские острова.

Скорость ветра в эпицентре природного явления составляет 18 метров в секунду, а порывов — до 25 метров в секунду, уточнили в метеорологическом управлении.

На днях тайфун обрушился на юго-западное побережье Тайваня, в результате чего погибли и пострадали люди. Тропическому циклону дали название «Данас».