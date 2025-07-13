В Приморье в серьезном ДТП погибла 16-летняя девушка

В Уссурийске (Приморский край) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девушка. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.
Еще три человека в результате аварии получили травмы.
«13 июля в районе дома 30 “а” по улице Новоникольское шоссе водитель Toyota Camry потерял управления в связи с нарушением скоростного режима на ж/д переезде, после чего автомобиль совершил опрокидывание», — говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
По факту произошедшей аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в аварии на трассе в Подмосковье погибла 17-летняя девушка.