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В Приморье в серьезном ДТП погибла 16-летняя девушка

В Уссурийске (Приморский край) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девушка.

В Уссурийске (Приморский край) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девушка. Об этом проинформировала пресс-служба региональной прокуратуры.

Еще три человека в результате аварии получили травмы.

«13 июля в районе дома 30 “а” по улице Новоникольское шоссе водитель Toyota Camry потерял управления в связи с нарушением скоростного режима на ж/д переезде, после чего автомобиль совершил опрокидывание», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

По факту произошедшей аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в аварии на трассе в Подмосковье погибла 17-летняя девушка.