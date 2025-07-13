Подросток, покушавшийся на девочек в Подмосковье, избегал камер

16-летний подросток, напавший на двух девочек в Подмосковье, знал о местонахождении камер и избегал попадания в их радиус. Об этом сообщил местный житель Артем Галкин.
— Он прошел мимо всех камер. Не попался ни на одну. То есть он прекрасно знал, куда и на что он идет. Он вышел к первой калитке. Прошел здесь до второй калитки, которая находится на третьей линии, если вот считать по линиям смерти преступления. Зашел в калитку на третьей линии и вернулся в свою деревню, не попавшись ни на одну камеру, — рассказал очевидец в разговоре с ТАСС.
О произошедшем стало известно 12 июля. Согласно данным полиции, подросток встретил девушек на лесной дороге, распылил в их сторону газовый баллончик и несколько раз ударил их по голове молотком, после чего скрылся. Он рассказал, что напал на школьниц из-за ненависти к женщинам, а на вопрос, раскаивается ли он в содеянном, ответил: «Возможно».
Задержанный признался, что причисляет себя к инцелам — людям, которые считают себя отвергнутыми женщинами и ненавидят их за это. Чем опасны инцелы и как ими становятся — в материале «Вечерней Москвы».