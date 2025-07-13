Подросток, покушавшийся на девочек в Подмосковье, избегал камер

— Он прошел мимо всех камер. Не попался ни на одну. То есть он прекрасно знал, куда и на что он идет. Он вышел к первой калитке. Прошел здесь до второй калитки, которая находится на третьей линии, если вот считать по линиям смерти преступления. Зашел в калитку на третьей линии и вернулся в свою деревню, не попавшись ни на одну камеру, — рассказал очевидец в разговоре с ТАСС.