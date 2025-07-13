Тестировал вакцины, вел секретные проекты: гибель ученого шокировала всех

«Его компания организует проведение клинических исследований, чтобы новые российские инновационные препараты как можно быстрее выходили на рынок, и люди, нуждающиеся в терапии, получали ее. У Константина в разработке было несколько проектов именно новых инновационных молекул. По его словам, это были очень перспективные молекулы которые в дальнейшем могли бы пойти уже на фазу клинических исследований. Молекула — это “кандидат” на будущее лекарство. Константин был настоящим ученым со светлой головой. Это очень большая потеря», — поделился Чертищев.