Тестировал вакцины, вел секретные проекты: гибель ученого шокировала всех

11 июля в ДТП под Санкт-Петербургом на 16 км автодороги «Саперное — Мельникове — Кузнечное» погиб 45-летний ученый, руководитель совета директоров петербургской компании «Эскеллена» Константин Захаров, который в числе первых тестировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Что стало причиной трагедии и над какими проектами работал ученый, aif.ru рассказали его друзья.
Трагедия на трассе в Приозерском районе.
Михаил Чертищев рассказал, что смертельное ДТП произошло в Приозерском районе.
Согласно данным полиции, 11 июля вечером на 16 км автодороги «Саперное — Мельникове — Кузнечное» 32-летний водитель, управляя большегрузом «МАN» с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения из-за лопнувшего колеса. В результате произошло столкновение с иномаркой, за рулем которой находился ученый.
«Костя погиб моментально. Он был в машине один», — отметил в беседе с aif.ru друг ученого Михаил Чертищев.
Шансов выжить не было.
Как рассказал друг и коллега погибшего Николай Чертищев, большегруз «МАN» въехал в иномарку, которой управлял погибший ученый Константин Захаров, со стороны водителя.
«Во время движения по трассе ему навстречу ехал “МАN”, у которого при приближении к автомобилю Константина взорвалось левое колесо. В результате большегруз вынесло на полосу встречного движения. Видимо, Константин пытался маневрировать, но “МАN” въехал ему в водительскую дверь и в стойку. Константин получил смертельные травмы и скончался на месте», — поделился он.
Чем известен ученый Захаров.
Николай Чертищев подчеркнул, что гибель Константина Захарова стала большой потерей не только для родных и близких, но и для для научного сообщества.
«Константин очень известен за счет того, что он работал в проекте по ковиду, в разработке вакцины “Спутник V”. Он продолжал сотрудничество с институтом Гамалеи в этом направлении, занимался клиническими исследованиями и улучшением этой вакцины», — объяснил он.
По словам Чертищева, компания Захарова участвует в ряде проектов по клиническим исследованиям новых препаратов.
«Его компания организует проведение клинических исследований, чтобы новые российские инновационные препараты как можно быстрее выходили на рынок, и люди, нуждающиеся в терапии, получали ее. У Константина в разработке было несколько проектов именно новых инновационных молекул. По его словам, это были очень перспективные молекулы которые в дальнейшем могли бы пойти уже на фазу клинических исследований. Молекула — это “кандидат” на будущее лекарство. Константин был настоящим ученым со светлой головой. Это очень большая потеря», — поделился Чертищев.