При пожаре в Челябинской области погиб владелец дома и очевидец, пытавшийся его спасти

Региональный Главк МЧС сообщил подробности трагедии в селе Фершампенуаз (Нагайбакский район).
«На улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь на пожаре», — рассказали в пресс-центре.
В доме также находилась женщина, благодаря помощи других соседей она успела эвакуироваться.
Пожар был ликвидирован на площади 270 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.