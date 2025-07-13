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При пожаре в Челябинской области погиб владелец дома и очевидец, пытавшийся его спасти

При пожаре в Челябинской области погиб владелец дома и очевидец, пытавшийся его спасти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Региональный Главк МЧС сообщил подробности трагедии в селе Фершампенуаз (Нагайбакский район).

«На улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь на пожаре», — рассказали в пресс-центре.

В доме также находилась женщина, благодаря помощи других соседей она успела эвакуироваться.

Пожар был ликвидирован на площади 270 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.