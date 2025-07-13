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Мужчина утонул на рисовых полях в Приморье

Погибшего передали сотрудникам полиции.

В районе села Луговое Спасского округа Приморского края утонул мужчина 1974 года рождения. Его тело нашли в канале для рисовых полей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС России по региону.

«Спасатели обнаружили его тело в пяти метрах от берега, на глубине около трёх метров. Погибшего передали сотрудникам полиции», — уточнили в ведомстве.

Водолазы МЧС нашли тела двух утонувших мужчин на острове Русский.

Поиски завершены: два 48-летних мужчины погибли в озере у поселка Подножье.

Напомним, водолазы МЧС России 12 июля завершили поисковые работы на Русском острове. Обнаружены тела двух мужчин в возрасте 48 лет, которые пропали без вести во время купания в озере близ поселка Подножье.

Трагедия произошла вечером 11 июля, когда оба мужчины отправились купаться и больше не вернулись. Водолазы нашли тела погибших на глубине около 5 метров и передали их сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.