Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по аварийному дому в Уфе

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов дома на ул. Зенцова в Уфе.
Здание было признано аварийным семь лет назад. В 2019 году в законную силу вступило решение, по которому профильные структуры обязаны расселить жильцов. Однако новые квартиры предоставлены лишь некоторым. Остальным предлагают компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначную жилплощадь. Многочисленные обращения результатов не принесли.
По данному факту СКР по региону возбуждал уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее Александр Бастрыкин ставил на контроль расселедование в центральном аппарате ведомства.
«Заместитель прокурора Ленинского района города Уфы Леонид Козаев отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Обжалование следственными органами СК России указанного решения вплоть до республиканского прокурора Игоря Пантюшина результатов не принесло. В настоящее время в региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.