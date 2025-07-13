Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по аварийному дому в Уфе

Здание было признано аварийным семь лет назад. В 2019 году в законную силу вступило решение, по которому профильные структуры обязаны расселить жильцов. Однако новые квартиры предоставлены лишь некоторым. Остальным предлагают компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначную жилплощадь. Многочисленные обращения результатов не принесли.