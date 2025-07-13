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В Дивногорске сгорело двухэтажное здание, огонь уничтожил 200 квадратов

В Дивногорске произошел крупный пожар, в результате которого серьезно пострадали стены, перекрытия и кровля двухэтажного здания, расположенного на улице Патриса Лумумбы.

В Дивногорске произошел крупный пожар, в результате которого серьезно пострадали стены, перекрытия и кровля двухэтажного здания, расположенного на улице Патриса Лумумбы.

Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

Для ликвидации пожара были привлечены значительные силы и техника: на место происшествия прибыли 11 спасателей и 5 единиц специальной техники.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

Первоначальная версия, озвученная специалистами, гласит, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Подробности происшествия выясняются, ведется расследование обстоятельств, приведших к возгоранию.

Пожарные отмечают, что огонь способен развиваться стремительно, особенно в старых зданиях с деревянными конструкциями, и напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Боготоле при пожаре в хозяйственной постройке погиб человек. Возгорание произошло в хозяйственной постройке, расположенной на территории частного домовладения.