Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

47-летний самарец отправил мошеннику полтора миллиона рублей

Горожанин хотел улучшить финансовое положение, но лишился 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Горожанин хотел улучшить финансовое положение, но лишился 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в областном ГУ МВД.

Незнакомец позвонил 47-летнему самарцу, представился брокером и предложил повысить свои доходы на бирже. Пострадавший заинтересовался и отправил на неизвестный счет приличную сумму денег.

Позже вывести средства и связаться с собеседником не удалось. Местный обратился за помощью к правоохранителям.

Недавно писали, что суд лишил свободы на 2 года жителя Самарской области за обман шестерых граждан.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.