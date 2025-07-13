47-летний самарец отправил мошеннику полтора миллиона рублей

Горожанин хотел улучшить финансовое положение, но лишился 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в областном ГУ МВД.
Незнакомец позвонил 47-летнему самарцу, представился брокером и предложил повысить свои доходы на бирже. Пострадавший заинтересовался и отправил на неизвестный счет приличную сумму денег.
Позже вывести средства и связаться с собеседником не удалось. Местный обратился за помощью к правоохранителям.
Недавно писали, что суд лишил свободы на 2 года жителя Самарской области за обман шестерых граждан.
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