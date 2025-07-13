Солнечные вспышки атакуют Землю: что ждет метеозависимых 14 июля 2025

На Солнце сейчас идет заметный рост активности.
Июль в 2025 году выдался относительно спокойным в плане магнитных бурь. Магниточувствительные могли наконец выдохнуть: сильных возмущений почти не было, а солнечная активность оставалась на невысоком уровне. Но в последние дни ситуация начала меняться — на Солнце начинается рост активности, и он набирает обороты. Что будет 14 июля и стоит ли ждать бурь — рассказываем в материале URA.RU.
Что происходит на Солнце сейчас.
С 11 июля на Солнце резко выросло число активных областей, даже на той его части, которую с Земли не видно. Это значит, что активность растет по всей поверхности звезды. С утра 12 июля на левом краю Солнца зафиксировали две сильные вспышки. Первая была в 07:02 по Москве, вторая в 11:34. За два дня, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек — это в три раза больше обычных июльских показателей. Но прямых угроз для Земли этот рост пока не создал, поэтому паниковать не нужно.
Прогноз магнитных бурь на 14 июля 2025.
Вот вероятность того, какой будет магнитосфера:
44% — магнитосфера будет спокойной, можно не переживать 30% — возможна возбужденная, но не критичная активность 26% — вероятность магнитной бури.
Так что, если буря и будет, она, скорее всего, будет слабой. Большинство людей её даже не почувствуют. У метеозависимых возможны легкая усталость, сонливость, скачки настроения, поэтому лучше пить воду, не перегружать себя и вовремя отдыхать.
Другие показатели.
АП8 = 8. Это индекс магнитной активности, и показатель 8 считается низким. Для людей угрозы нет.F10.7 = 110. Это уровень солнечной радиации. Показатель 110 означает умеренную активность Солнца, без особых рисков для здоровья или связи.
Атмосферное давление 14 июля 2025.
Санкт-Петербург — 759 мм рт. ст. Это немного выше нормы (норма около 755−757), погода будет устойчивой, без резких перепадов, возможна небольшая тяжесть в голове у метеочувствительных. Москва — 746 мм рт. ст. Немного ниже нормы, но не критично. Может ощущаться легкая вялость, но больших перепадов ждать не стоит.
В целом давление в этот день относится к норме, резких изменений не ожидается.
Прогноз магнитных бурь до конца июля 2025Фото: Лаборатория солнечной астрономии.
Прогноз магнитных бурь до конца июля: когда ждать всплесков.
С 14 по 20 июля нас ждет спокойная магнитная сфера, уровень в три балла, что ученые называют «зеленым уровнем». Хотя это чуть выше привычной «тишины», в целом будет почти спокойно, магниточувствительные могут жить в обычном ритме. Но с 21 июля начнется повышение активности. Ожидается четыре балла — «оранжевый уровень» (повышенная геомагнитная активность), и это уже будет ощущаться у метеозависимых: возможна усталость, скачки настроения, снижение концентрации.22−23 июля прогнозируют магнитную бурю на пять баллов — «красный уровень». Это уже полноценная буря, которая может влиять на самочувствие, вызывать головные боли, скачки давления, сбои в связи и навигации. С 24 июля активность начнет снижаться до трех баллов («зеленый уровень»), самочувствие у большинства вернется в норму.26−27 июля ожидается два балла — абсолютная «тишина», магнитная сфера будет стабильной, рисков для здоровья и самочувствия не будет. Но 28−29 июля снова начнется рост активности до четырех баллов — «оранжевого уровня», и чувствительные люди могут снова заметить недомогания.30−31 июля активность пойдет на спад, но в начале августа ожидается новое повышение, поэтому лучше следить за прогнозами, чтобы планировать нагрузки, поездки и важные дела.
Что такое магнитные бури и как они возникают.
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные выбросами с Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы (так называют огромные облака заряженных частиц), они летят к Земле со скоростью до 1000 км/с. Эти частицы сталкиваются с магнитосферой нашей планеты и начинают «раскачивать» ее, как ветер качает деревья.
Сильные магнитные бури могут влиять на работу спутников, навигацию, радиосвязь и даже вызывать полярные сияния в необычных широтах. Для большинства людей это не опасно, но метеочувствительные могут чувствовать слабость, головные боли, перепады давления и раздражительность.
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Как защититься от магнитных бурь.
Научно полностью защититься от магнитных бурь нельзя, так как это глобальное явление. Но можно снизить нагрузку на организм в такие дни:
Больше отдыхать, избегать переутомления. Пить чистую воду, не допускать обезвоживания. Отказаться от алкоголя и крепкого кофе в дни бурь. Нормализовать сон, лечь спать раньше. По возможности сократить стресс и конфликты. Прогулки на свежем воздухе (вблизи парков) помогают легче перенести влияние геомагнитных колебаний. Если вы гипертоник или сердечник — держите под рукой лекарства и следите за давлением.