Солнечные вспышки атакуют Землю: что ждет метеозависимых 14 июля 2025

С 14 по 20 июля нас ждет спокойная магнитная сфера, уровень в три балла, что ученые называют «зеленым уровнем». Хотя это чуть выше привычной «тишины», в целом будет почти спокойно, магниточувствительные могут жить в обычном ритме. Но с 21 июля начнется повышение активности. Ожидается четыре балла — «оранжевый уровень» (повышенная геомагнитная активность), и это уже будет ощущаться у метеозависимых: возможна усталость, скачки настроения, снижение концентрации.22−23 июля прогнозируют магнитную бурю на пять баллов — «красный уровень». Это уже полноценная буря, которая может влиять на самочувствие, вызывать головные боли, скачки давления, сбои в связи и навигации. С 24 июля активность начнет снижаться до трех баллов («зеленый уровень»), самочувствие у большинства вернется в норму.26−27 июля ожидается два балла — абсолютная «тишина», магнитная сфера будет стабильной, рисков для здоровья и самочувствия не будет. Но 28−29 июля снова начнется рост активности до четырех баллов — «оранжевого уровня», и чувствительные люди могут снова заметить недомогания.30−31 июля активность пойдет на спад, но в начале августа ожидается новое повышение, поэтому лучше следить за прогнозами, чтобы планировать нагрузки, поездки и важные дела.