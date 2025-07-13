В Минобрнауки заявили о случаях мошенничества в период приемной кампании

«В связи с началом приемной кампании в соцсетях и мессенджерах возрастает число фиктивных предложений для абитуриентов и их родителей за отдельную плату “решить вопрос” о якобы “гарантированном поступлении” в высшие учебные заведения на бюджетные места. Минобрнауки России считает необходимым напомнить всем, кто столкнулся с подобными мошенническими предложениями, о стандартных мерах безопасности: проверять подлинность информационных источников, блокировать подозрительные звонки, не передавать данные, открывающие доступ к личным финансам», — говорится в сообщении.