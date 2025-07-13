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В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта-подростка

В деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта — подростков. На данный момент им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Правоохранители задержали троих подростков, которые готовили покушения на Собчак и Симоньян.

В деле о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта — подростков. На данный момент им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в судебном решении. Его приводит ТАСС. Ранее Басманный суд Москвы продлил аналогичную меру пресечения другим фигурантам дела до 14 октября 2025 года. Все участники дела также обвиняются в избиении людей азиатской внешности.

Покушения были предотвращены еще в 2023 году. По данным ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88» (признана террористической и запрещена в РФ), которые вели наблюдение за журналистками. Во время обысков у них обнаружили автомат Калашникова, 90 патронов, ножи и кастеты. Задержанные признали, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое преступление. Всего по делу проходит восемь человек. Один из них дал показания и признал вину.

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