В деле о покушении на Симоньян и Собчак появились три новых фигуранта-подростка

Покушения были предотвращены еще в 2023 году. По данным ФСБ, 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88» (признана террористической и запрещена в РФ), которые вели наблюдение за журналистками. Во время обысков у них обнаружили автомат Калашникова, 90 патронов, ножи и кастеты. Задержанные признали, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое преступление. Всего по делу проходит восемь человек. Один из них дал показания и признал вину.