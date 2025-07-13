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В Краснокамском районе Башкирии горела сухая трава

За прошедшие сутки произошло одно загорание сухой растительности в Краснокамском районе, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Лесных пожаров за это время не зарегистрировано.

Всего с начала этого года зафиксировали более 10 очагов лесных пожаров на общей площади более 26 гектаров и 295 загораний сухой травы на общей площади 1200 гектаров.