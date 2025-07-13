Три автомобиля столкнулись в Кировском районе Самары на Московском шоссе 11 июля

Это случилось в пятницу вечером. В аварии пострадал один человек. Подробностями поделились представители регионального главка.
62-летний мужчина на Toyota RAV4 ехал по Московскому шоссе с Волжского в сторону улицы Алма-Атинской. Вблизи 18-го дома нарушил дистанцию и врезался в «Гранту» с 39-летним автолюбителем за рулем.
Последнего отбросило на иномарку Hyundai CRETA с 40-летним водителем. Владельцу отечественной легковушки назначили амбулаторное лечение.
А 12 июля на участке трассы М5 «Урал» столкнулись два грузовика.
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