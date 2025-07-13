В Забайкалье двое детей погибли при обвале земли на песчаном карьере

Следователями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двоих детей в результате обвала земли на бывшем песчаном карьере в Забайкальском крае. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СК России по региону.
По информации ведомства, 10-летний мальчик и 11-летняя девочка накануне играли на территории заброшенного песчаного карьера в районе села Малета.
«По данным следствия, четверо малолетних детей играли без присмотра взрослых на территории бывшего песчаного карьера. Из-за обвала грунта двое детей оказались засыпанными и погибли», — следует из заявления СКР.
Уточняется, что сотрудники ведомства опросили родителей погибших детей, в настоящее время устанавливаются и опрашиваются свидетели трагедии. Назначено проведение судмедэкспертиз.
Напомним, ранее сообщалось, что в Якутии медведь вломился в дом, в котором спали мать и дети.