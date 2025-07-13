Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В громком деле о покушении на Собчак появились новые фигуранты — несовершеннолетние

В уголовном деле о покушении на журналистку Ксению Собчак появились три новых фигуранта — несовершеннолетние, которым назначена мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщается в материалах суда, изученных ТАСС.

Источник: Life.ru

Басманный суд Москвы продлил срок действия меры пресечения до 14 октября 2025 года. Также обвиняемые подозреваются в нападениях на людей азиатской внешности.

Покушение на Ксению Собчак было предотвращено в июле 2023 года. Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, планировавших нападение. Обвиняемые, среди которых были несовершеннолетние, принадлежали к неонацистской группировке. В ходе следствия установлено, что они готовили атаки на журналистку, а также совершали другие преступления, включая избиения людей.