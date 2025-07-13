В громком деле о покушении на Собчак появились новые фигуранты — несовершеннолетние

Покушение на Ксению Собчак было предотвращено в июле 2023 года. Сотрудники ФСБ задержали группу лиц, планировавших нападение. Обвиняемые, среди которых были несовершеннолетние, принадлежали к неонацистской группировке. В ходе следствия установлено, что они готовили атаки на журналистку, а также совершали другие преступления, включая избиения людей.