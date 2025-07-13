Жена экс-мэра Сочи решила судиться с СИЗО, где она сидит

Янина Копайгородская была арестована в рамках уголовного дела о хищении двух земельных участков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей. Следствие также инкриминирует ей и ее супругу, экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, получение взятки на сумму 43 миллиона рублей и принуждение свидетелей к даче ложных показаний. В марте Копайгородскую из-под домашнего ареста перевели в СИЗО из-за подозрений в попытке давления на свидетелей. Семья свою вину не признает.