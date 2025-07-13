Жена экс-мэра Сочи решила судиться с СИЗО, где она сидит

Суд продлил арест Копайгородской до 17 августа.
Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская подала два иска к СИЗО № 6 Москвы, где она содержится под стражей. Об этом сообщили в Люблинском суде столицы.
«Зарегистрированы иски Копайгородской Я. Н. к ФКУ СИЗО № 6 ГУ ФСИН города Москвы об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных служащих», — уточнили РИА Новости в суде. Представители инстанции добавили, что подробности требований пока не раскрываются. По данным картотеки, первое слушание по одному из исков назначено на 14 июля.
Янина Копайгородская была арестована в рамках уголовного дела о хищении двух земельных участков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей. Следствие также инкриминирует ей и ее супругу, экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, получение взятки на сумму 43 миллиона рублей и принуждение свидетелей к даче ложных показаний. В марте Копайгородскую из-под домашнего ареста перевели в СИЗО из-за подозрений в попытке давления на свидетелей. Семья свою вину не признает.
Алексей Копайгородский занимал пост мэра Сочи с сентября 2019 года до мая 2024 года. До этого он работал вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике. Арестовали его в сентябре прошлого года. В мае суд продлил супругам срок ареста до 17 августа, передает MK.RU.