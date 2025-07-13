ВСУ атаковали четыре региона РФ ночью: где ПВО сбила дроны — показываем на карте

Этой ночью больше всего дронов ВСУ было сбито над Белгородской областью — 26.
Прошедшей ночью украинские БПЛА атаковали четыре региона России. В Белгородской области различные травмы получили мирные жители. Кроме того, в Шебекино в одном из микрорайонов с этого дня начнут оказывать дополнительную материальную помощь пострадавшим. Она коснется частичной аренды жилья.
Помимо Белгородской ударам дронов ВСУ подверглись Воронежская, Липецкая и Нижегородская области. Всего было уничтожено 36 украинских беспилотников. А в Татарстане введен режим «беспилотная опасность». Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Белгородская область: есть пострадавшие.
Украинский дрон атаковал частный жилой дом, пострадали супругиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
За прошедшую ночь в небе над регионом было сбито 26 дронов ВСУ. В Корочанском районе в селе Мелихово под утро один из БПЛА атаковал частный дом. В результате удара пострадала супружеская пара. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в telegram-канале.
Кроме того, глава региона рассказал, что за вчерашний день были увеличены атаки по Белгороду и Шебекино. В последнем, в частности, особо страдает от ударов микрорайон Титовка. Властями было принято решение помочь там местным жителям с выплатами за аренду жилья.
«С сегодняшнего дня по микрорайону Титовка мы вводим дополнительные меры поддержки. Глава администрации Шебекинского округа Андрей Николаевич Гриднев проведет подомовой обход, и мы посмотрим, какую еще помощь нужно оказать семьям, которые находятся в такой непростой обстановке», — сообщил Гладков.
Липецкая область: угроза беспилотников.
В регионе было сбито три украинских беспилотника. Поздно ночью в области был введен режим воздушной опасности. Спустя четыре часа он был снят. Однако в регионе сохраняется красный уровень «Угрозы атаки БПЛА». Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в telegram-канале.
Воронежская область: режим опасности БПЛА.
Средства ПВО обнаружили и сбили четыре дрона ВСУ. В регионе был введен режим опасности БПЛА, однако рано утром он был снят по распоряжению губернатора Воронежской области Александра Гусева. По предварительным данным, травм среди населения и разрушений нет.
Нижегородская область: без последствий.
В небе над регионом была успешно отражена атака трех украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и последствий для инфраструктуры нет. В регионе также вводился режим опасности дронов. К утру он был отменен.
Татарстан: перебои с интернетом.
В Республике ввели режим беспилотной опасности. Из-за чего у жителей Татарстана могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Однако граждан заверили, что мера временная.
«Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период с момента введения сигнала “Беспилотная опасность”. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена», — говорится в сообщении telegram-канала Республики.