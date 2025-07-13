55-летний минчанин ответит перед законом за сексуальное насилие над падчерицей

Выяснилось, что мужчина с 2006 года по 2011 год не менее 20 раз совершил в отношении своей малолетней падчерицы действия сексуального характера, причинив потерпевшей физическую боль, физические и нравственные страдания, а также оказал негативное воздействие на ее нормальное нравственное и физическое развитие.