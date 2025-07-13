55-летний минчанин ответит перед законом за сексуальное насилие над падчерицей

55-летнего минчанина будут судить за то, что он на протяжении нескольких лет совершал действия против половой неприкосновенности малолетней, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Выяснилось, что мужчина с 2006 года по 2011 год не менее 20 раз совершил в отношении своей малолетней падчерицы действия сексуального характера, причинив потерпевшей физическую боль, физические и нравственные страдания, а также оказал негативное воздействие на ее нормальное нравственное и физическое развитие.
Во время предварительного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что обвиняемый как в период совершения преступления, так и в настоящее время страдал и страдает педофилией и нуждается в соответствующем лечении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее мы писали, что милиция вернула 400 тысяч долларов, которые пенсионер из Минска отдал мошенникам.
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Кроме того, СК сообщил, что жительница Минска организовала сеть проституции через сайты знакомств: «Установлено более ста эпизодов».