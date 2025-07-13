В деле о покушении на Симоньян появились три несовершеннолетних фигуранта

В июле 2023 года в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам проживания и работы Симоньян и Собчак. На допросах они заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушения на журналисток.