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В деле о покушении на Симоньян появились три несовершеннолетних фигуранта

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Источник: Аргументы и факты

В уголовном деле о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак появились еще три фигуранта, сообщает информационное агентство ТАСС.

По данным информагентства, которое ссылается на некоторые судебные материалы, обвиняемые являются несовершеннолетними и им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В июле 2023 года в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88», осуществлявших разведку по адресам проживания и работы Симоньян и Собчак. На допросах они заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушения на журналисток.

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