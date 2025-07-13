Сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск в России: за что ему грозит до 20 лет колонии

Один из лидеров террористической организации «Русский добровольческий корпус»* и сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — сообщил источник.
Как следует из базы розыска МВД, Кирющенко** разыскивается по статье УК РФ. По данным ТАСС, против него возбуждены уголовные дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).
За преступления, в которых подозревают Кирющенко, ему грозит серьезный срок. Максимальный срок лишения свободы за призывы к терроризму — до 5 лет, за организацию деятельности террористических организаций — до 20 лет.
Стоит отметить, что «Русский добровольческий корпус»* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках. В апреле 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список экстремистов и террористов воинское формирование «Русский добровольческий корпус»* (РДК*).
Напомним, в 2024 году в Москве были арестованы шесть молодых людей, в том числе один несовершеннолетний, которых обвиняют в участии в террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) и призывах к терроризму.
Также известно, что наемники из Румынии вместе с РДК* участвовали в атаках на приграничные регионы России. Румынские наемники утверждают, что участвовали в «рейдах» вместе с участниками украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус»* и другими боевиками.
В том же самом также признался Польский добровольческий корпус, члены которого принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Их представитель ранее заявил, что сотрудничает с боевиками из РДК*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.