Сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск в России: за что ему грозит до 20 лет колонии

Стоит отметить, что «Русский добровольческий корпус»* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках. В апреле 2024 года Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список экстремистов и террористов воинское формирование «Русский добровольческий корпус»* (РДК*).