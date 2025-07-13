Начальника полиции аэропорта подозревают в организации незаконной миграции

ФСБ, как пишет телеграм-канал «Мой Нижний Новгород», задержала начальника полиции нижегородского аэропорта Намига Мусаева. Его, по данным канала, подозревают в организации незаконной миграции.
Подполковник, по версии следствия, наладил канал, по которому мигранты попадали в РФ за деньги. В преступной схеме, как отмечается, могли участвовать 12 полицейских.
Указывается, что Мусаев был тесно связан с азербайджанской диаспорой в регионе.
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