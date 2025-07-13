Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника полиции аэропорта подозревают в организации незаконной миграции

ФСБ, как пишет телеграм-канал «Мой Нижний Новгород», задержала начальника полиции нижегородского аэропорта Намига Мусаева.

ФСБ, как пишет телеграм-канал «Мой Нижний Новгород», задержала начальника полиции нижегородского аэропорта Намига Мусаева. Его, по данным канала, подозревают в организации незаконной миграции.

Подполковник, по версии следствия, наладил канал, по которому мигранты попадали в РФ за деньги. В преступной схеме, как отмечается, могли участвовать 12 полицейских.

Указывается, что Мусаев был тесно связан с азербайджанской диаспорой в регионе.

Читайте также: «Какое безумие»: решение Макрона по РФ вызвало ярость во Франции.