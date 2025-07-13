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60-летние мужчины разбили магнитофон и открыли стрельбу в туристов в Ленобласти

В отношении агрессивных пенсионеров может быть возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области на берегу Ладожского озера конфликт между туристами дошел до стрельбы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в пять утра 12 июля.

— В полицию Приозерского района поступило сообщение о конфликте и звуках выстрелов на берегу Ладожского озера вблизи поселка Ларионово, — сообщили в полиции. — Установлено, что на берегу озера на расстоянии около 200 метров друг от друга расположились две компании, между которыми возник конфликт из-за громкой музыки.

Одна из компаний громко включала музыку в беспроводной колонке. Находившимся по соседству немолодым мужчинам это не понравилось. На просьбы убрать музыку, туристы не реагировали. В итоге 60-летний пенсионер пришел к соседям с молотком и разбил акустическую систему. Начался конфликт, на помощь к товарищу пришел второй пенсионер. Он выстрелил в шумных соседей из аэрозольного устройства «Добрыня».

— В результате инцидента никто за медицинской помощью обращаться не стал. Оба 60-летних мужчины были доставлены в отдел полиции и после опроса отпущены под обязательство о явке, — сообщили в полиции.

Потерпевшим признан житель Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.