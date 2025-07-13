60-летние мужчины разбили магнитофон и открыли стрельбу в туристов в Ленобласти

Одна из компаний громко включала музыку в беспроводной колонке. Находившимся по соседству немолодым мужчинам это не понравилось. На просьбы убрать музыку, туристы не реагировали. В итоге 60-летний пенсионер пришел к соседям с молотком и разбил акустическую систему. Начался конфликт, на помощь к товарищу пришел второй пенсионер. Он выстрелил в шумных соседей из аэрозольного устройства «Добрыня».