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Сигарета могла стать причиной лесного пожара в Богучанском районе

Жители Богучанского муниципального округа заметили задымление в лесу вблизи поселка Красногорьевский, в непосредственной близости от дороги.

Жители Богучанского муниципального округа заметили задымление в лесу вблизи поселка Красногорьевский, в непосредственной близости от дороги.

Незамедлительно на место происшествия были направлены две лесопожарные бригады с Гремучинской лесопожарной станции.

Прибывшие лесные огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали возгорание, используя воду из пожарной машины для проливки кромки. Общая площадь, затронутая огнем, составила 0,02 гектара.

В настоящее время лесные инспекторы проводят расследование для установления точной причины пожара и выявления виновных лиц. По предварительной версии, причиной мог стать непотушенный окурок сигареты.

В случае обнаружения лесного пожара, немедленно сообщайте об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Дивногорске сгорело двухэтажное здание, огонь уничтожил 200 квадратов.