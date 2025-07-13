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В Нижнем задержан начальник полиции аэропорта за взятки от мигрантов

ФСБ задержала начальника полиции нижегородского аэропорта Намига Мусаева — его подозревают в организации незаконной миграции. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Многонационал».

Источник: AP 2024

Согласно предварительным данным следствия, подполковник Мусаев создал сложную систему, позволявшую нелегальным иммигрантам избегать соблюдения законодательства. В данную противозаконную группу входили 12 человек, каждый из которых отвечал за конкретный участок работы: от сбора взяток до выполнения незаконных указаний руководителя. Операция по пресечению деятельности преступной группы была проведена сотрудниками ФСБ.

Представители правоохранительных органов пока не раскрывают детали мотивов и возможных связей Мусаева. Однако, учитывая ситуацию с этнической преступностью, возникают вопросы о его возможной причастности к азербайджанской организованной преступной группировке, действующей в регионе. Арест Мусаева стал полной неожиданностью для многих.