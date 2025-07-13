В Нижнем задержан начальник полиции аэропорта за взятки от мигрантов

Представители правоохранительных органов пока не раскрывают детали мотивов и возможных связей Мусаева. Однако, учитывая ситуацию с этнической преступностью, возникают вопросы о его возможной причастности к азербайджанской организованной преступной группировке, действующей в регионе. Арест Мусаева стал полной неожиданностью для многих.