В Нижнем задержан начальник полиции аэропорта за взятки от мигрантов

Согласно предварительным данным следствия, подполковник Мусаев создал сложную систему, позволявшую нелегальным иммигрантам избегать соблюдения законодательства. В данную противозаконную группу входили 12 человек, каждый из которых отвечал за конкретный участок работы: от сбора взяток до выполнения незаконных указаний руководителя. Операция по пресечению деятельности преступной группы была проведена сотрудниками ФСБ.
Представители правоохранительных органов пока не раскрывают детали мотивов и возможных связей Мусаева. Однако, учитывая ситуацию с этнической преступностью, возникают вопросы о его возможной причастности к азербайджанской организованной преступной группировке, действующей в регионе. Арест Мусаева стал полной неожиданностью для многих.