Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники уговорили челябинскую пенсионерку стать их курьером

Полицейским 79-летняя жительница столицы Южного Урала рассказала, что её позвонил неизвестный, представившийся сотрудником телеком-компании.

Источник: РИА "Новости"

Он убедил пенсионерку назвать номер СНИЛС якобы для «продления» договора об оказании услуг связи.

Уже на следующий день женщине вновь позвонили. Только в этот раз злоумышленник представился «сотрудником правоохранительных органов». Он сообщил челябинке, что её данные используются для финансирования ВСУ.

Для прекращения дела злоумышленники потребовали от пенсионерки «задекларировать» доход, что она и сделала, передав незнакомке 350 тысяч рублей собственных накоплений.

Далее мошенники предложили женщине «помочь» человеку, попавшему в аналогичную ситуацию. Жертва обмана должна была забрать 330 тысяч рублей и положить их в кашпо в одном из городских магазинов.

Деньги пенсионерка успела забрать, но в магазине осознала абсурдность ситуации и обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.