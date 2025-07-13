Мошенники уговорили челябинскую пенсионерку стать их курьером

Он убедил пенсионерку назвать номер СНИЛС якобы для «продления» договора об оказании услуг связи.
Уже на следующий день женщине вновь позвонили. Только в этот раз злоумышленник представился «сотрудником правоохранительных органов». Он сообщил челябинке, что её данные используются для финансирования ВСУ.
Для прекращения дела злоумышленники потребовали от пенсионерки «задекларировать» доход, что она и сделала, передав незнакомке 350 тысяч рублей собственных накоплений.
Далее мошенники предложили женщине «помочь» человеку, попавшему в аналогичную ситуацию. Жертва обмана должна была забрать 330 тысяч рублей и положить их в кашпо в одном из городских магазинов.
Деньги пенсионерка успела забрать, но в магазине осознала абсурдность ситуации и обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.