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Тело девушки достали со дна водоёма в Пермском крае

Инцидент произошёл 12 июля.

Источник: Аргументы и факты

Тело девушки достали со дна водоёма в Очёрском районе, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.

Инцидент произошёл 12 июля. Жительница Прикамья, находясь на плавательном средстве, пренебрегла использованием спасательного жилета и утонула.

Водолазы краевой службы спасения достали её тело со дна водоёма.

В ведомстве подчёркивают опасность нахождения на воде без спасательного жилета, а также предупреждают, что выход на водоём в тёмное время суток категорически запрещён.