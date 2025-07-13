Тело девушки достали со дна водоёма в Пермском крае

Тело девушки достали со дна водоёма в Очёрском районе, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края.
Инцидент произошёл 12 июля. Жительница Прикамья, находясь на плавательном средстве, пренебрегла использованием спасательного жилета и утонула.
Водолазы краевой службы спасения достали её тело со дна водоёма.
В ведомстве подчёркивают опасность нахождения на воде без спасательного жилета, а также предупреждают, что выход на водоём в тёмное время суток категорически запрещён.